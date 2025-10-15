Dünyanın en gürültülü 15 şehri açıklandı: Peki İstanbul listeye girdi mi?
Bir seyahat firmasının 5 faktöre dayandırılan sıralamasına göre İstanbul, dünyanın en gürültülü şehirleri arasında yer aldı.
Büyük şehirlerde yaşamanın pek çok avantajı olsa da, bazı dezavantajları da bulunuyor. Bunlardan biri gürültü kirliliği. Şehirlerde trafik, kalabalık insanlar ve çeşitli ses kaynakları bir araya gelerek yoğun bir gürültü ortamı yaratabililir.
Beş faktöre dayalı sıralama
Bir seyahat firması dünyanın önde gelen 30 büyük kentindeki gürültü seviyesini analiz etti ve beş faktöre dayalı bir sıralama hazırladı: kilometrekare başına düşen nüfus, kilometrekare başına düşen turist sayısı, ses kirliliği, trafik yoğunluğu ve gece hayatı.
Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.
İşte en gürültülü 15 şehir:
New York
Barselona
Los Angeles
Londra
İstanbul
Yeni Delhi
Tokyo
Manila
Bombay (Mumbai)
Sao Paulo
Seul
Bangkok
Paris
Dublin
Amsterdams