Dünyanın en gürültülü 15 şehri açıklandı: Peki İstanbul listeye girdi mi?

Büyük şehirlerde yaşamanın pek çok avantajı olsa da, bazı dezavantajları da bulunuyor. Bunlardan biri gürültü kirliliği. Şehirlerde trafik, kalabalık insanlar ve çeşitli ses kaynakları bir araya gelerek yoğun bir gürültü ortamı yaratabililir.

Beş faktöre dayalı sıralama

Bir seyahat firması dünyanın önde gelen 30 büyük kentindeki gürültü seviyesini analiz etti ve beş faktöre dayalı bir sıralama hazırladı: kilometrekare başına düşen nüfus, kilometrekare başına düşen turist sayısı, ses kirliliği, trafik yoğunluğu ve gece hayatı.

Yapılan sıralamada İstanbul dünyanın en gürültülü 5. şehri oldu. 150 puan üzerinden 102 puan alan İstanbul, özellikle trafiğiyle öne çıktı.

İşte en gürültülü 15 şehir:

New York

Barselona

Los Angeles

Londra

İstanbul

Yeni Delhi

Tokyo

Manila

Bombay (Mumbai)

Sao Paulo

Seul

Bangkok

Paris

Dublin

Amsterdams