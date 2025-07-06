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Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!

Uluslararası bir araştırma şirketinin hazırladığı "dünyanın en güvenli şehirleri" listesine Türkiye’den bir şehir girmeyi başardı. Suç oranının düşüklüğüyle öne çıkan bu şehir, listeye 39. sıradan dahil oldu.

Haber Merkezi
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Dünyanın en güvenli şehirleri açıklandı! Türkiye'den sadece bir il listeye girdi!
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Uluslararası bir araştırma şirketinin yaptığı çalışmaya göre Eskişehir, 100 puan üzerinden 91.77 alarak Dünya'nın en güvenli 39. şehri seçildi.Yapılan araştırmaya göre, suç oranları, emniyet güçlerinin etkinliği, güvenlik önlemleri ve toplumsal güven algıları konularına bağlı olarak güvenli şehirler listesi oluşturuldu.

Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir seçildi

Hazırlanan bu listede Eskişehir, 91.77 puan alarak en güvenli 39. şehir olarak seçildi. Ayrıca Eskişehir liste içinde ilk 50'de bulunan tek Türkiye şehri olarak belirlendi. Eskişehir Valiliğinin ise 'Güvenli Şehir Eskişehir' adı altında yaptığı çalışmalar ile Eskişehir'in bu başarısına destek oldu.

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