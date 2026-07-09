Dünyanın en kalabalık ülkeleri açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM), dünya nüfusunun 5 milyara ulaştığı 11 Temmuz 1987 tarihini 1989 yılında "Dünya Nüfus Günü" ilan etmişti. Bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Dünya Nüfus Günü dolayısıyla güncel küresel nüfus verilerini içeren yeni bültenini yayımladı.

TÜİK'in, Birleşmiş Milletler verilerinden derlediği bültende, 2025 yılının ortası itibarıyla dünya nüfusunun 8 milyar 231 milyon 613 bin 70 kişiye ulaştığı belirtildi. Açıklanan veriler, dünya nüfusundaki artışın sürdüğünü ortaya koydu.En kalabalık ülkeler açıklandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Bu tahminlerine göre en fazla nüfusa sahip ülke 1 milyar 463 milyon 865 bin 525 kişi ile Hindistan oldu. Hindistan’ı 1 milyar 416 milyon 96 bin 94 kişi ile Çin, 347 milyon 275 bin 808 kişi ile Amerika Birleşik Devletleri izledi. Bu üç ülke dünya toplam nüfusunun %39,2'sini oluşturdu. Türkiye ise 86 milyon 92 bin 168 kişi ile 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı ve dünya toplam nüfusunun %1'ini oluşturdu.

Türkiye'de çocuk nüfus oranı yüzde 24,8

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 0-17 yaş grubu çocuk nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan ülke, %56,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti oldu.

Bu ülkeyi %53,3 ile Nijer ve %53,0 ile Somali izledi. Çocuk nüfus oranının en düşük olduğu ülke ise %12,9 ile Güney Kore oldu. Güney Kore'yi %14,0 ile Japonya, %14,4 ile Singapur izledi.

Çocuk nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında %29,3 oldu. Türkiye'deki çocuk nüfus oranı %24,8 ile dünya çocuk nüfus ortalamasının altında kaldı.

Genç nüfusta zirve Güney Sudan'ın

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 15-24 yaş grubu genç nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülke, %23,3 ile Güney Sudan oldu. Bu ülkeyi %23,1 ile Suriye, %22,5 ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %8,8 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %9,1 ile Malta, %9,5 ile Almanya izledi. Genç nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında %15,6 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranı, %14,8 ile dünya genç nüfus ortalamasının altında kaldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ülke Monako

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam nüfusları içindeki 65 ve daha yukarı yaştaki yaşlı nüfus oranları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek yaşlı nüfus oranına sahip olan ülke, %36,0 ile Monako oldu. Bu ülkeyi %30,0 ile Japonya, %25,1 ile İtalya izledi.

Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu ülke, %1,7 ile Katar oldu. Bu ülkeyi %1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, %2,0 ile Zambiya takip etti.

Yaşlı nüfus oranı dünya ortalaması, 2025 yılında %10,4 oldu. Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı, %11,1 ile dünya yaşlı nüfus ortalamasının hemen üzerinde hesaplandı.

Doğurganlıkta dikkat çeken tablo

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre ülkelerin toplam doğurganlık hızları incelendiğinde, 2025 yılında en yüksek toplam doğurganlık hızına sahip olan ülke, 5,94 çocuk ile Çad oldu. Bu ülkeyi 5,91 çocuk ile Somali ve 5,90 çocuk ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti izledi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ülke, 0,75 çocuk ile Güney Kore oldu. Bu ülkeyi 0,96 ile Singapur ve 1,00 ile Ukrayna takip etti. Toplam doğurganlık hızı dünya ortalaması, 2025 yılında 2,24 çocuk oldu. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı, 1,42 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı.

Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke Monako

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya genelinde 73,5 yıl, erkekler için 70,9 yıl ve kadınlar için 76,2 yıl olduğu görüldü.

Ülkelerin 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 84,7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 84,4 yıl ile San Marino ve 82,4 yıl ile Avustralya, Andorra ve Birleşik Arap Emirlikleri izledi. Erkekler için doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 53,5 yıl ile Çad oldu. Bu ülkeyi 54,5 yıl ile Nijerya ve 54,9 yıl ile Güney Sudan izledi.

Türkiye'nin erkekler için 75,5 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.

Kadınlarda yaşam süresi açıklandı

Ülkelerin 2025 yılı için doğuşta beklenen yaşam süreleri incelendiğinde, kadınlar için doğuşta beklenen yaşam süresinin en yüksek olduğu ülke, 88,7 yıl ile Monako oldu. Bu ülkeyi 88,0 yıl ile Japonya ve 87,4 yıl ile Güney Kore izledi. Doğuşta beklenen yaşam süresinin en düşük olduğu ülke, 55,1 yıl ile Nijerya oldu. Bu ülkeyi 57,4 yıl ile Çad ve 59,8 yıl ile Orta Afrika Cumhuriyeti izledi.

Türkiye'nin kadınlar için 80,7 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin dünya ortalamasından yüksek olduğu görüldü.