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Dünyanın gündeminde! Eylemlerde öne çıkan Pikachu’dan ilk açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından artan protestolarda dikkat çeken eylemci Pikachu, CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya ile bir röportaj gerçekleştirdi. Pikachu, "Ülkemizdeki gerginliklerden dolayı böyle bir eyleme karar verdim" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Dünyanın gündeminde! Eylemlerde öne çıkan Pikachu’dan ilk açıklama
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan protestolar, ülke genelinde büyük bir yankı uyandırdı. Binlerce kişi, meydanlarda toplanarak tepkilerini dile getirirken, farklı kesimlerden vatandaşlar da çeşitli yöntemlerle protestolarına katıldılar. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirdeki eylemler sırasında, dikkat çeken görüntüler de ortaya çıktı.

Sosyal medyada ilgi gördü

Antalya'daki protestolar sırasında, kalabalığın arasında Pikachu kostümü giymiş bir eylemci dikkat çekti. Sarı renkli popüler Pokémon karakterine bürünen protestocu, hem eylemcilerden hem de sosyal medyada ilgi gösterdi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, uluslararası basında da yer buldu.

"Gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm"

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Pikachu ile bir video çekerek protestoya destek verdi. Pikachu kılığındaki eylemci, kameralar karşısında yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda ülkemizde yaşanan gergin olaylar yüzünden, böyle bir fikir düşündüm. Arkadaşlarımın gerginliğini biraz olsun rahatlatmak adına destek olmaya geldim. Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana” dedi.

CHP'li Kaya ise Pikachu'ya teşekkür ederek, "İyi ki varsın Pikachu" ifadelerini kullandı.

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