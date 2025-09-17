  1. Ekonomim
  Dünyanın ilk kadın deri profesörü Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu'na 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı
Dünyanın ilk kadın deri profesörü Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu’na 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' ünvanı

Ege Üniversitesi, akademik ve kültürel alanda önemli bir başarıya daha imza attı. Dünyanın ilk kadın deri profesörü ünvanını taşıyan Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu’na Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen değerlendirme süreci sonucunda "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" ünvanı verildi.

Akademik alandaki başarılarının yanı sıra geleneksel bilgi ve üretim biçimlerine yönelik katkılarıyla da öne çıkan Prof. Dr. Bayramoğlu, bu ünvanla birlikte Türkiye’nin kültürel mirasının yaşatılmasına yönelik çalışmalarına yeni bir boyut kazandırmış oldu.

Prof. Dr. Elif Eser Eke Bayramoğlu, Deri Mühendisliği alanındaki öncü çalışmalarıyla uluslararası çapta tanınırken, son yıllarda kültürel miras alanındaki derinlemesine araştırmaları ve katkılarıyla da dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Bayramoğlu’nun bu yeni ünvanı, Türkiye'nin zengin kültürel mirasının ulusal ve uluslararası platformlarda daha etkin bir şekilde temsil edilmesine olanak sağlayacak.

Prof. Dr. Bayramoğlu’nun başarısı hem akademik çevreler, hem de kültürel miras alanında çalışan uzmanlar tarafından takdirle karşılandı.

