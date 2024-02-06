Dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması "Awards Photos" İstanbul'da yapıldı

Seed.Photo ile Bybit'in altyapısı, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) ve Aurasia'nın katkılarıyla yapılan ödül töreni, Yıldız ile Güliz Asyalı ikilisinin keman konseriyle başladı.

Global iletişimini Nurhan Demirel'in üstlendiği yarışmada, jüri heyeti 6 kategoride, dünyanın birçok ülkesinden gönderilen, binin üzerinde fotoğrafı değerlendirdi.

Yaratıcı Konsept kategorisinde birincilik ödülünü "Günlük" fotoğrafıyla Elina Garipova elde ederken, "Zambak" isimli fotoğrafıyla insan kategorisinde Mehdi Nağaşzade, ödülün sahibi oldu.

Açık Renk kategorisinde "Sandalye" adlı fotoğrafıyla Ovi Pop, "Açık Monokrom" kategorisinde Rüstem Rakimov birincilik ödülünün sahibi oldu.

Seyahat kategorisinde ise "Kutup Beyleri için Mutlu Günler" fotoğrafıyla Jie Fischer ödül kazandı.

Kazanan yarışmacılara ödülleri TRT Haber İstihbarat Şefi Adem Hançer, Posta Gazetesi Ekonomi ve Teknoloji Editörü Murat Gülderen, deneyimli gazeteci ve akademisyen Cem Kıvırcık ile Awards Photos Türkiye Elçisi İlter Yılmaz tarafından verildi.

"İstanbul, uluslararası etkinlikler için eşsiz bir konuma sahip"

Törenin ardından konuşan Awards Photos Türkiye Elçisi Yılmaz, dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışmasını İstanbul'da gerçekleştirmekten büyük bir gurur duyduklarını kaydederek, "İstanbul, uluslararası etkinlikler ve kongre turizmi açısından eşsiz bir konuma sahip olmasıyla biliniyor. Fotoğrafçılar için ise adeta bir hazine niteliğinde,” dedi.

NFT'lerin sanat dünyasında dijital eserlerin değerini artırmak ve sanatçılara yeni gelir kaynakları sağlamak için kullanılan yenilikçi bir teknoloji olduğunu vurgulayan Yılmaz, "NFT, sanatçıların eserlerini dijital sanat olarak pazarlayabilmesine, sınırlı sayıda üretime ve akıllı kontratlar üzerinden sanatçının eser üzerinden haklarını kontrol edebilmesine imkan sağlıyor. Etkinliğimizin amacı NFT fotoğrafçılığını tabana yayarak daha çok sanatçının NFT dünyasına girmesini ve eserlerini korumalarını sağlamak için farkındalık yaratmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Blok zinciri, eser hırsızlığına en iyi çözüm"

Seed.Photo Kurucu Ortağı Ashkan Alex Atashkar ise bugün artık yapay zekanın hayal gücüyle yarıştığını ifade ederek, "Awards Photos, sadece bir yarışmanın ötesinde, geleneksel fotoğrafçılığı, blok zinciri teknolojisi ve NFT sanatını bir araya getirerek yeni bir çağın kapılarını aralıyor. Dünyanın ilk NFT fotoğraf yarışması da bu nedenle sanatı ve tarihiyle büyük öneme sahip İstanbul'da olmalıydı." dedi.

İnternet ortamındaki eser hırsızlığına en iyi çözümün blok zinciri olduğunu vurgulayan Atashkar, "Blok zinciri ile birlikte fotoğraflar olması gerektiği gibi eşsiz bir şekilde platformlarda korunabilecek ve hırsızlığa mahal verecek herhangi bir durum yaşanmayacak. Bu nedenle bizler blok zinciri teknolojisi ve fotoğraf sanatını birleştirerek NFT fotoğraflarını yaratmayı amaçladık." diye konuştu.