Dünyanın konuştuğu sismik tehlike haritası: Türkiye'den iki şehir de var

İsviçre Zürih Sismoloji Gözlemevi tarafından ilk kez yayımlanan kapsamlı Sismik Tehlike Haritası, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Tarihte ilk kez tüm kıtayı kapsayacak şekilde hazırlanan bu detaylı harita, olası deprem risklerine dair önemli veriler sunmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Kapsamlı veri analizine dayanan bu yeni haritalama, sismik tehditlerin daha doğru değerlendirilmesini sağlayarak depremlerin önlenmesine ve sonuçlarının azaltılmasına katkıda bulunacağı belirtildi.

Ekonomik kayıplar 250 milyar Euro'yu aştı

Yapılan açıklamada 20. yüzyılda Avrupa'daki depremlerde 200.000'den fazla insan hayatını kaybederken, ekonomik kayıplar 250 milyar Euro'yu aştığı belirtildi. Sözcü'nün haberine göre depremleri doğru bir şekilde tahmin etmenin imkânsız olmasına rağmen, bilim insanları sismik risk bilgisinin ve hedefli önlemlerin uygulanmasının etkileri önemli ölçüde sınırlayabileceği vurgulandı.

Sismologlar, jeologlar ve mühendislerden oluşan uluslararası bir ekip tarafından geliştirilen yeni model ve haritalama sisteminin jeoloji, tektonik aktivite ve geçmiş sismik verileri dikkate alarak büyük miktarda veriyi işlediği açıklandı.s

Sismik riskin en yüksek olduğu ülkeler

Avrupa'da sismik riskin en yüksek olduğu ülkeler Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya olarak belirtildi. Özellikle 1980'lerden önce depreme dayanıklılık yönetmeliklerinin yetersiz olduğu kentsel alanlardaki eski binalar riski önemli ölçüde artırmaktadır. Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina gibi şehirler en büyük deprem tehditleriyle karşı karşıyadır.

Yıllık maliyet 7 milyar Euro

Avrupa'da depremlerden kaynaklanan toplam ekonomik kayıpların yaklaşık yüzde 80'i Türkiye, İtalya, Romanya ve Yunanistan'dan kaynaklanıyor ve yıllık maliyet 7 milyar avroyu buluyor.

Yeni sismik tehlike haritalaması, insan hayatı ve altyapı kayıplarını azaltmayı hedefleyen önleme ve müdahale tedbirlerinin planlanmasında kritik bir araç görevi görüyor.