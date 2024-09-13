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'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti

Kocaeli'de iddiaya göre, 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
İHA
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'Dur' ihtarına uymayan genç polisin açtığı ateşle hayatını kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak plakasız motosikletiyle kaçan genç, polisin açtığı ateş neticesinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 21 yaşındaki Kerem Uzun, plakasız motosikletiyle seyir halindeyken polisin 'dur' ihtarına uymadı. Motosikletiyle kaçmaya çalışan Uzun'a polis tarafından ateş edildi. Kurşunun isabet ettiği Uzun motosikletinden düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Uzun, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ateş eden polis memuru gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

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