  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Takip Et

Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dur ihtarına uymayan sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak
Takip Et

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'de trafik güvenliği için yeni adımların atılacağını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'dur' ihtarına uymayan bir motosiklet sürücüsünün görüntüsünü paylaşarak, "Yeni trafik kanunu teklifine göre bu motosiklet sürücüsünün ehliyeti 60 gün geri alınacak, motosikleti 60 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ‘dur ihtarına uymamanın' yaptırımı 2 bin 167 lira. Sizce bu ceza caydırıcı mı? Dur ihtarına uymayan sürücüler yüzünden son 6 yılda 9 şehit verdik. 16 gazimiz var. Sivil 29 vatandaşımız hayatını kaybetti, bin 955'i yaralandı. Bunu nasıl izah edebiliriz? Dur ihtarına uymamak ne demek? Yeni kanun teklifi ile bu ihlalleri ortadan kaldıracağız. Dur ihtarına uymamayı akıllarına bile getiremeyecekler" dedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde polislerin dur ihtarına uymayan sürücü R.E.İ.'nin Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Motosiklet sürücüsü elbette bizden kaçamadı. Kendisine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nca idari para cezası uygulandı. Yeni trafik kanunu teklifine göre dur ihtarına uymayan, sürücüye 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve araçlarını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz. Trafik kurallarını hiçe sayarak dur ihtarına uymamak hem trafik güvenliğini hem de başkalarının can güvenliğini hiçe saymaktır. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz gereğini yaparız" açıklamalarında bulundu.

İlanlar yüzde 33 azaldı: İş dünyası kapılarını yeni mezunlara kapattıİlanlar yüzde 33 azaldı: İş dünyası kapılarını yeni mezunlara kapattıEkonomi
Bir sigara grubuna daha zam geldiBir sigara grubuna daha zam geldiEkonomi
Altına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltına küresel talep patladı, uzman isimden uyarı geldiAltın Haberleri
Zeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiZeki Triko'nun kurucusu Zeki Başeskioğlu hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Yeni vergi ve harçlar geliyor: Hangi meslek ne kadar ödeyecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan muhtarlar gününü kutladı
Özgür Özel açıkladı: İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
İmamoğlu, cumhurbaşkanı adayı olamazsa CHP'nin yol haritası nasıl olacak?
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Hakan Fidan, Filistin'e yardım ulaştıran STK temsilcileriyle görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lüksemburg'a gidiyor
Hakan Fidan Lüksemburg'a gidiyor
Kuzey Kıbrıs'ta YSK, Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi
Kuzey Kıbrıs'ta YSK, Ersin Tatar hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi