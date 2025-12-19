Durbay'ın vefatı sonrası Şehzadeler Belediyesi'nin yeni başkanı için seçim yapıldı
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde ilk kadın belediye başkanı olarak CHP’den Şehzadeler Belediye Başkanı seçilen Gülşah Durbay’ın 14 Aralık’ta hayatını kaybetmesinin ardından, yeni başkanın belirlenmesi için belediye meclisi olağanüstü toplandı. İlk turda oylama 2 CHP’li aday arasında eşit sonuçlandı.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede 14 Aralık 2025’te 37 yaşında yaşamını yitiren Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı olan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle belediye meclisinde yeni başkan için seçim yapıldı.
Şehzadeler Belediye Meclisi, 19 Aralık Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda toplandı. Olağanüstü toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Durbay’ın yerine görev yapacak yeni belediye başkanı için meclis üyeleri arasında seçim yapıldı.
Şehzadeler Belediye Meclis Üyesi Hakan Şimşek’i aday olarak gösterdi.
Yenal Yıldırım da kendi adaylığını duyurdu. Yıldırım, belediye başkan yardımcısıyken Durbay'ı eleştirerek nisan ayında istifa etmişti.
AKP ve MHP ise aday çıkarmadı.
Eşit oy
İlk turda Şimşek ve Yıldırım 7'şer oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı.
Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız üye bulunuyor.