Durdona Khokimova cinayeti hakkında neler biliniyor?

Özbekistan uyruklu Durdona Khokimova'nın parçalanmış cesedi İstanbul Şişli'de bir çöp konteynerine atılmış halde bulundu.

Durdona Khokimova cinayeti hakkında neler bilindiğini BBC Türkçe derledi.

Olay, 24 Ocak'ta bir kağıt toplayıcısının çöpteki cesedi farkedip polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

Ekipler sekiz saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra ikisi Özbekistan uyruklu üç erkek şüpheli tespit etti.

Otuz bir yaşındaki D.A.U.T ve 29 yaşındaki G.A.K Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Soruşturmanın devamında Türkiye vatandaşı 58 yaşındaki E.K da gözaltına alındı.

Emniyet kaynaklarına göre 37 yaşındaki Khokimova, İstanbul'da av malzemeleri dükkanı işletiyordu.

Şüpheliler ifadelerinde ne dedi?

D.A.U.T ifadesinde Khokimova ile ilişkisi olduğunu ve aralarında çıkan bir tartışma sonrasında Khokimova'yı öldürdüğünü söyledi.

Daha sonra arkadaşı G.A.K'ın kendisine yardım ettiğini ve valize koydukları cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini belirtti.

Kamera kayıtlarında da şüphelilerin ellerinde farklı boyutlardaki birkaç valizle evden çıktığı ve sokaklarda yürüdüğü görülüyor.

Bir görüntüde ellerindeki bir poşeti çöp konteynerine attıkları ve diğer valizle birlikte hızlı adımlarla devam ettikleri görülüyor.

Soruşturma Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülüyor.

İstanbul ve Ankara'da protestolar

Khokimova cinayeti İstanbul ve Ankara'da protesto edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun ve kadın örgütlerinin çağrısı ile kadınlar 25 Mart'ta Şişli Pangaltı Metro'da buluştu.

Basın açıklamasında 3 Mart 2009 yılında benzer bir şekilde öldürülerek çöp konteynırına atılan Münevver Karabulut hatırlatıldı.

Platformun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Bu olay kadın cinayetlerinin görmezden gelinmesinin, verilerinin devlet tarafından tutulmamasının, kadın cinayetlerini durdurmak için bir politika izlenmemesinin sonucudur. Cezaların ve adalet sisteminin caydırıcılığı kalmamış durumda. Failler indirim alabileceklerini, kısa süreli hapis cezalarıyla kurtulabileceklerini düşünüyorlar."

Açıklamada ayrıca göçmen kadınların sınır dışı edilme korkusuyla çoğu zaman karakola başvurmaktan çekindiği ifade edildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı: Türk makamlarla işbirliği içindeyiz

Durdona Khokimova cinayeti Özbekistan'da da büyük yankı uyandırdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ahror Burkhanov, Khakimova'nun kimliğinin tespiti konusunda Türkiye'deki kolluk kuvvetleri, adli tıp merkezi ve savcılıkla işbirliği içinde hareket edildiğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü cinayetle ilgili "derin üzüntü" ifade ederken Khakimova'nın ailesiyle de iletişime geçildiğini belirtti.