Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'den istifa etti
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını açıkladı.
Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, sosyal medya hesabından İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığına ilişkin ekran görüntüsünü paylaştı.
İYİ Parti'den istifa eden Yılmaz paylaşımına, "İYİ Parti üyeliğimi sonlandırdım" notunu düştü.
İyi Parti üyeliğimi sonlandırdım.— Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) November 10, 2023
Bilgilerinize pic.twitter.com/loHXUbHnks
Durmuş Yılmaz kimdir?
Yılmaz, 2018 Türkiye genel seçimlerinde, İYİ Parti'den Ankara milletvekili seçilmişti. 18 Nisan 2006 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Durmuş Yılmaz, bu görevi 13 Nisan 2011 tarihine kadar sürdürmüştü.