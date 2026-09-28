'Durumu iyi' denilmişti, Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi

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Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildiği ve yoğun bakımdan servise alındığı öğrenildi.

Pazar pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Veli Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi sürdürülen Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi.

Yoğun bakımdan çıkarılarak servise alınan Ağbaba'nın tedavisine burada devam edildiği öğrenildi

'Durumu iyi' denilmişti

Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Ağbaba’nın sağlık durumuna ilişkin açıklamasında, hastaneye getirildikten sonra muayene edilen Ağbaba’ya gerekli tetkik ve görüntülemelerin yapıldığını belirtmişti.

Karaaslan, kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmadığını ve Ağbaba’nın genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirmişti.

Doktorların klinik takibin sürdürülmesine karar verdiğini aktaran Karaaslan, Ağbaba’nın tedbir amacıyla bir süre koroner yoğun bakım ünitesinde izleneceğini kaydetmişti.

Veli Ağbaba, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı. Ağbaba, şu ifadeleri kullanmıştı:

- "Bugün Malatya'da pazar esnafımızı ziyaretimiz sırasında kısa süreli bir sağlık sorunu yaşadım.

- Çok şükür, sağlık durumum iyi. Yaşadığım rahatsızlığın ardından arayan, soran, mesaj gönderen, dualarıyla ve geçmiş olsun dilekleriyle yanımda olan herkese gönülden teşekkür ediyorum.

- İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun."