Düşen Libya uçağının kara kutusu Almanya'ya gönderildi

Libya askeri heyetini taşıyan ve Ankara yakınlarında düşen uçağın kara kutusu incelenmek üzere Almanya'ya gönderildi.

Libya İçişleri Bakanlığı, perşembe akşamı yaptığı açıklamada bu adımla "kesin bir teknik analizin gerçekleştirilmesini sağlamayı hedeflediklerini" kaydetti.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da X üzerinden yaptığı açıklamada yapılacak ön incelemenin ardından "uçağın düşüş nedeninin belirlenmesi için ses kayıt cihazı ve uçuş veri kayıt cihazının incelenmesi tarafsız bir ülkede gerçekleştirileceğini" duyurmuş, ancak ülke ismi zikretmemişti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre Almanya'da uçuş kayıt cihazları çoğunlukla Braunschweig'da bulunan Federal Uçak Kazası Soruşturma Bürosu (BFU) tarafından inceleniyor.

Libya İçişleri Bakanlığı, Türk savcılığının da kazayla ilgili soruşturmaya destek vereceğini ve tüm belgeler ile kamera kayıtlarını sağlayacağını taahhüt ettiğini ifade etti.

Libya kriminal polisinin olayda hayatını kaybedenlerin kimliklerinin doğrulanması için yakınlarından alınan DNA örneklerini Türk makamlarına gönderdiği de belirtildi.

Askeri heyet hayatını kaybetmişti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi davetlisi olarak Ankara'da temaslarda bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ve heyetini taşıyan Falcon 50 tipi jet Ankara Esenboğa Havaalanı'nından havalandıktan sonra Haymana ilçesi yakınlarında düşmüştü.

Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Askeri İmalat Kurumu Müdürü Tuğgeneral Mahmud el-Kutavi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed el-Assavi Diyab ve Genelkurmay Medya Ofisi Fotoğrafçısı Muhammed Ömer Ahmed Mahcub ile üç mürettebat hayatını kaybetmişti.

Milislerin ve yabancı devletlerin bir güç ve kaynak mücadelesine girdiği Kuzey Afrika ülkesi, halihazırda fiilen bölünüş durumda. Trablus'taki hükümetin yanında, ülkenin doğusunu büyük ölçüde General Halife Hafter kontrol ediyor.

Hafter, Kaddafi'nin devrilmesiyle Libya'ya dönerek doğu bölgesinde güç kazandı ve 2015'te Temsilciler Meclisi tarafından Libya Ulusal Ordusu'nun lideri olarak atandı.

Türkiye 2011 sonrası dönemde ülkede Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni (UMH) destekledi ve Hafter'in 2014'te Trablus'taki hükümete karşı savaş açması üzerine ağırlığını Trablus'tan yana koydu.

Ankara, son dönemde ise Libya'da desteklediği Trablus yönetiminin yanı sıra Bingazi yönetimi ile de ilişkilerini geliştirmek için adımlar atarak Hafter yönetimi ile de görüşmeler gerçekleştirdi.