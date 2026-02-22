  1. Ekonomim
Düşük ayar altın bozdurma operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı

Kırıkkale ve Aksaray’da düşük ayarda altın bozdurma' yöntemiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına yönelik yürütülen çalışmalarda 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırıkkale ve Aksaray'da meydana gelen dolandırıcılık olaylarıyla bağlantılı olarak olaylara karıştıkları değerlendirilen şahısların kullandığı araç takibe alındı.

Şüpheliler; Kırşehir'de faaliyet gösteren bir kuyumcuda dolandırıcılık gerçekleştirmek üzere oldukları sırada ekiplerce suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait araçta yapılan aramada 405 bin 100 TL nakit para ele geçirilirken, üst aramalarında ise 6 adet düşük ayarlı bilezik bulundu.

Gözaltına alınan B.H.Ç., M.M.T. ve D.Ö. isimli 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi

