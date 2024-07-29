  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Düzce Akçakoca'da girmek yasaklandı
Takip Et

Düzce Akçakoca'da girmek yasaklandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde olumsuz şartlar nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düzce Akçakoca'da girmek yasaklandı
Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz koşullar sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçedeki sahillerde iki gündür yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girilmesine izin verilmiyor.

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları ikaz ediyor. Akçakoca Kaymakamlığı, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.

Gündem
Klasik Yay Erkek Milli Takımı Paris'te bronz madalya kazandı
Klasik Yay Erkek Milli Takımı Paris'te bronz madalya kazandı
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Hayvan hakları savunucularının topladığı imzalar Meclis Başkanı Kurtulmuş'a iletildi
Hayvan hakları savunucularının topladığı imzalar Meclis Başkanı Kurtulmuş'a iletildi
Erdoğan 'Özür dilemeli' demişti: Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Erdoğan 'Özür dilemeli' demişti: Mahmud Abbas, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan haşema kararı
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’ndan haşema kararı
Polonez Gıda Fabrikası'nda işçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçti
İşçiler işten çıkarılmıştı: Bakanklık harekete geçti