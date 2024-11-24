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Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı

Düzce'de etkili olan kar yağışının ardından 36 köy yolu ulaşıma kapandı.

Haber Merkezi
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Düzce'de 36 köy yolu ulaşıma kapandı
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Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar nedeniyle kent genelinde merkezde 4, Yığılca'da 20, Kaynaşlı'da 8, Gölyaka'da 4 olmak üzere 36 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Sorumluluk sahasında 69 iş makinesi ve 172 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolları açma çalışması sürüyor.

Bu arada dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

 

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