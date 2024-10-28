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Düzce'de bir kadın otobüste doğum yaptı

Çocuk hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven, Düzce'de otobüste doğum yaparak hastaneye kaldırılan anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi
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Düzce'de bir kadın otobüste doğum yaptı
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Sakarya'dan Bolu'ya seyir halinde olan şehirlerarası otobüs içerisinde doğum sancısı oluşan ve Düzce otogarında otobüs içerisinde doğum yapan anne ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzman Doktoru Özge Yurtseven açıklamalarda bulundu. Çocuğun ve annenin durumunun iyi olduğunu dile getiren Yurtseven, "Şehirlerarası yolculuk esnasında bir doğum gerçekleşmiş. Acil sağlık ekiplerine haber verilmiş. Ekip gittiğinde zaten bebek doğmuş durumda imiş. Annenin ikinci çocuğu olduğu için doğumun hızlı gerçekleştiğini düşünüyoruz. Bebek ambulans ile hastanemize getirildi. Bebeğin ilk müdahalesini yaptık. Ön muayenesini yaparak gayet sağlıklı olduğunu gördük. 3 bin 200 gram ağırlığında dünyaya gelmiş. Anne ve bebeğinin sağlık durumları gayet iyi durumda. Şu anda gözlem altına alarak kontrollerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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