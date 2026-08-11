Düzce'de denizde insansız hava aracı olduğu düşünülen cisim bulundu
Düzce'de denizde insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim bulundu. Cisim incelemeye alındı.
AA
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Düzce Valiliğince, Akçakoca ilçesi sahilinde insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cismin SAS personeli tarafından güvenlik tedbirleri alınarak, emniyetli bölge olarak tahsis edilen alanda kontrol altına alındığı bildirildi.