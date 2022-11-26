Düzce'de eğitime bir hafta ara verildi

Düzce'de 23 Kasım Çarşamba günü meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin hasar tespit çalışmaları sürerken, il genelinde bir hafta eğitime ara verildi.

Düzce Valiliği binasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Önümüzdeki hafta Düzce'de okullarımızda eğitim öğretime 1 hafta ara verdik." dedi.

Merkez üssü Gölyaka ilçesi olan ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremde biri ağır olmak üzere 80 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetmişti.