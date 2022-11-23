Düzce'de konaklama için 200 çadır kuruluyor

AFAD, kentte yaşanan deprem nedeniyle bu geceyi evinde geçirmek istemeyen ve evleri hasar gören depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için ilk etapta Anıt Park Meydanı ile Millet Bahçesi'ne 5 kişilik 200 çadır kuruyor.

Çadırların kurulmasına Düzce Belediyesi, AFAD gönüllüleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) ve bazı sivil toplum kuruluşları da yardımcı oluyor.

Düzce'de incelemelerini sürdüren İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, çalışmaları koordine ediyor.