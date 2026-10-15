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Düzce’de kuvvetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi

Düzce’de beklenen kuvvetli yağış nedeniyle bugün eğitim-öğretime ara verildiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Düzce’de kuvvetli yağış nedeniyle eğitime ara verildi
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Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre il genelinde şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Beklenen yağışın genel hayatın olağan akışını olumsuz etkileyeceğinin ve ulaşımda aksamalara sebep olacağının değerlendirildiği açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda (üniversiteler hariç) eğitim öğretime 15 Ekim 2026 Perşembe ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunanlar ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı, anaokuluna ve ilkokula çocuğu devam eden sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan kadın personelin durumunun ise ilgili amirler tarafından değerlendirileceği belirtildi.

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