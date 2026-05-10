Düzce'de rafting sırasında bot devrildi: Bir kadın yaşamını yitirdi
Düzce'de Melen Çayı'nda rafting yaparken botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılan Cansu Engin Çamur hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Cumayeri ilçesinde meydana geldi. Melen Çayı'nda rafting turuna katılan Çamur'un da aralarında bulunduğu yedi kişilik bot, Esentepe mevkisinde devrildi. Bottan düşerek akıntıya kapıldığı ifade edilen Çamur, suda kayboldu. AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Botun devrildiği yere 10 kilometre uzaklıkta, Sakarya'nın Kocaali ilçesi Gümüşoluk köyü Melen Barajı seti önünde Çamur'un cenazesine ulaşıldı. Çamur'un cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Akçakoca Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.