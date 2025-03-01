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Düzce'de Ramazan ayında mesai saatleri değişti

Düzce'de Ramazan ayında mesai saatleri değişti. Kamu kurum ve kuruluşlarda sabah mesai 08:30'da başlayacak, 17:00'da mesai bitecek.

Haber Merkezi
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Düzce'de Ramazan ayında mesai saatleri değişti
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Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada "Düzce genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 29 Mart 2025 tarihine kadar mesai saatleri değişti. Yapılan değişikliği göre sabah 08:30 ile 12:30 öğlen arası 12:30 ile 13:00 arası, öğleden sonra ise 13:00 ile 17:00 saatleri arasında açık olacak" denildi.

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