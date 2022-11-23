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Düzce'de vergi beyanname ve ödemeleri ertelendi

Düzce'deki mükelleflerin vergi beyanname ve ödeme süresi 1 ay ertelendi.

Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Düzce'de faaliyet gösteren mükelleflerin, kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme sürelerinin, 1 ay ertelendiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından, bugün merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin, paylaşım yapıldı.

Deprem sonrası mükelleflerin olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzce ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelenmiştir. Düzce'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

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