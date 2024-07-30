Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sahillerde, üç gündür yoğun dalga ve rip akıntısı etkisini sürdürüyor. Bu nedenle bugün de denize girişler Akçakoca Kaymakamlığı kararıyla yasaklandı.

Fırtına ve yüksek dalga riski

Sahillerdeki bayrakları kırmızıya çeviren cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaymakamlık, fırtına ve yüksek dalga riskine karşı dikkatli olunmasını istedi.