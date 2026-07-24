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Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca sahilinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere yasak getirildi.

Haber Merkezi
AA
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Düzce'nin Akçakoca sahilinde denize girmek yasaklandı
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Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kentin Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçesinin sahil kesimlerinde elverişsiz hava ve deniz koşulları etkili oluyor.

Olumsuz şartlar nedeniyle ilçedeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek yasaklandı.

Öte yandan, sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, insanları denize girmemeleri yönünde uyarıyor.

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