Düzce'de orman yangını: Helikopter ve 20 araç söndürme çalışmalarına katıldı

Düzce’de otluk arazide çıkan orman yangını rüzgarın şiddeti ile hızla yayılırken, 1 helikopter 20 araç ve 100 personel yangınla mücadeleyi sürdürüyor.

Helikopter ve 20 araç söndürme çalışmalarına katılıyor

Düzce’de başlayan orman yangınına müdahale sürüyor. Saat 10.59’da Esençam köyünde başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile ormanlık alana sıçradı. Düzce Orman İşletme, Düzce Belediyesi, Bolu Orman İşletme, çevre ilçelerden gelen 20 araç, Orman Bakanlığından gelen 1 helikopter ve 100 personel bölgede söndürme çalışmalarına devam ederken, Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir’de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Söndürme çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Vali Vekili Cinbir’e İl Jandarma Komutanı Kıdemlı Albay Mustafa Tetik’de eşlik ediyor. Geniş bir arazide etkili olan yangınla mücadelenin 3. Saatine ise giriliyor.