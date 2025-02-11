Düzenlemenin detayları ortaya çıktı: Trafik suçuna hapis geliyor! Hangi suçlarda ceza artacak? 

Yeni yargı paketi ile bazı trafik suçlarında cezalar artırılacak, hapis cezası uygulanması ve ehliyete el koymanın kapsamı genişletilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde yapılacak kanuni düzenlemelerin detayları belli olmaya başladı.

Bazı trafik suçlarında cezalar artacak

‘Strateji Belgesi’nde yer alan hedeflerin ilk adımının, toplumdaki cezasızlık algısının giderilmesine yönelik olacağı belirtilmişti. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, bu doğrultuda bazı trafik suçlarında da cezaların artırılması ve caydırıcılığa yönelik yeni düzenlemeler yapılacak.

Özellikle kaza yapıp kaçanlar, ehliyetsiz araç kullanımı ve zorla ulaşım araçlarının hareketini engelleyenlere yönelik verilen cezalar artırılacak. Şu anda kaza yapıp kaçanlara 2 bin 170 lira para cezası veriliyor ve 20 ceza puanı uygulanıyor. Bu kişiler kaçtıktan sonra gelip kaza yaptıklarını söyleseler bile, kazanın üzerinden zaman geçtiği için alkollü olup olmadıkları anlaşılamadığı için caydırıcı bir ceza almıyorlar. Bu sebeple, kaza yapıp kaçanların tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine uzun bir süre el konulması, para cezalarının artırılması ve belli durumlarda hapis cezası ile cezalandırılmasına yönelik adım atılabileceği konuşuluyor.