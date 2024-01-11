  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Düzensiz göçmenler x-ray taramasında ortaya çıktı
Takip Et

Düzensiz göçmenler x-ray taramasında ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, İpsala Gümrük Kapısı'nda tıra gizlenmiş 8 düzensiz göçmen yakaladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Düzensiz göçmenler x-ray taramasında ortaya çıktı
Takip Et

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya olan tırı x-ray taramasına sevk etti.

Burada şüpheli yoğunluk belirlenen araç, detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada, yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3 ve Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandıInterpol tarafından kırmızı bültenle aranan 10 kişi İstanbul'da yakalandıGündem

 