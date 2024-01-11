Düzensiz göçmenler x-ray taramasında ortaya çıktı

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Edirne İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a gitmek üzere İpsala Gümrük Kapısı'na giriş yapan, transit refakat belgesi muhteviyatı eşya olan tırı x-ray taramasına sevk etti.

Burada şüpheli yoğunluk belirlenen araç, detaylı arama için hangara alındı. Yapılan aramada, yükün arasındaki boşluklara gizlenmiş Suriye uyruklu 4, Filistin uyruklu 3 ve Irak uyruklu 1 kişi olmak üzere 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İpsala Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.