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Düzensiz göçün engellenmesi için iş birliği yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Evan Faig Jabro ile bir araya gelerek, Iraklıların gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek amacıyla bir işbirliği mutabakat zaptı imzaladı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Haber Merkezi
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Düzensiz göçün engellenmesi için iş birliği yapılacak
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Bakan Yerlikaya, Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faig Jabro ve heyetiyle bir araya geldi.

Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili iki bakanlık arasında “Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandığını duyuran Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İşbirliği Mutabakat Zaptı imzaladık"

"Irak Göç ve Yerinden Edilmişler Bakanı Sayın Evan Faiq Jabro ve kıymetli heyetiyle bir araya geldik.

Ülkemizdeki Iraklıların kendi ülkelerine gönüllü geri dönüşleriyle ilgili Bakanlıklarımız arasında “Göç ve Gönüllü Geri Dönüş Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzaladık.

Mutabakat zaptı kapsamında, düzensiz göçle mücadele için iş birliği yapılacak. İmzaladığımız mutabakat zaptının hayırlı olmasını diliyorum"

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