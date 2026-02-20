DW yönetiminden Alican Uludağ açıklaması: Gözaltı açık bir gözdağıdır

DW Türkçe'nin Ankara muhabiri Alican Uludağ sosyal medya paylaşımları nedeniyle dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Uludağ'ın “Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret” ve “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındığı belirtildi.

"Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır"

Uludağ'ın gözaltına alınmasına DW yönetimi sert tepki gösterdi.

DW Türkçe'nin kurum tarafından yayımladığı basın açıklamasında DW Genel Müdürü Barbara Massing'in "Bir gazetecinin otuz polisle ağır suçlu muamelesi yapılarak gözaltına alınması ve doğrudan İstanbul'a götürülmesi, açık bir gözdağıdır ve hükümetin basın özgürlüğünü ne kadar baskıladığını göstermektedir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır" değerlendirmesine yer verildi.

Basın açıklamasında şöyle denildi:

"DW için uzun süredir Türkiye'de görev yapan bir muhabir, 19 Şubat'ta Ankara'da gözaltına alındı. Aynı akşam İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen muhabirin, 20 Şubat'ta hakim karşısına çıkarılması bekleniyor.

DW muhabiri Alican Uludağ, Türkiye'de tanınan bir araştırmacı gazeteci.

Perşembe akşamı yaklaşık 30 polis tarafından ailesinin gözü önünde gözaltına alındı. Evinde arama yapıldı ve bilişim cihazlarına el konuldu.

Uludağ'a yöneltilen suçlamalar 'kamuoyuna yanıltıcı bilgi yaymak,' 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'Türk milletini, devleti ve kurumlarını aşağılama' olarak açıklandı. Suçlamaların, yaklaşık bir buçuk yıl önce X platformunda paylaştığı bir gönderiye dayandığı belirtildi.

Söz konusu paylaşımda Uludağ, hükümetin olası IŞİD mensuplarını serbest bıraktığı iddiasını eleştirmiş ve hükümete yolsuzluk suçlamasında bulunmuştu.

Uzun yıllardır adliye muhabirliği yapan Uludağ, insan hakları ihlalleri, yolsuzluk dosyaları ve kamuoyunda geniş yankı bulan davalar üzerine haberleriyle biliniyor."

A DW correspondent was arrested in Turkey today. DW Director General Barbara Massing calls for his immediate release: "The fact that a journalist is being treated like a serious criminal, taken away by 30 police officers and brought directly to Istanbul, serves as a deliberate… — DW Deutsche Welle (@DeutscheWelle) February 19, 2026

DW Genel Müdürü Barbara Masing: "Meslektaşımıza yöneltilen suçlama dayanaksızdır. Alican Uludağ, aralarında yolsuzluk dosyalarının da bulunduğu konularda araştırmalar yapan, çok iyi bağlantıları olan ve önemli kaynaklara erişimi bulunan tanınmış bir araştırmacı gazetecidir. Bu nedenle -onların gözünde- hükümet için tehlikeli olabilir. Bir gazetecinin 30 polis tarafından ağır bir suçlu gibi gözaltına alınarak doğrudan İstanbul'a götürülmesi, hedefli bir gözdağı niteliği taşımakta ve hükümetin basın özgürlüğünü ne kadar baskıladığını göstermektedir. Meslektaşımız derhal serbest bırakılmalıdır!"

DW, Uludağ'ın ailesi, yerel avukatlar ve ilgili kurumlarla yakın temas halinde olduğunu bildirdi. Cuma günü Uludağ'ın, DW çalışanları, avukatları ve İstanbul Barosu'ndan hukukçular eşliğinde hakim karşısına çıkarılması planlanıyor.