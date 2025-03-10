E-5'te İETT otobüsü kaza yaptı, yol kapandı: Ekipler olay yerinde

E-5 Karayolu Haramidere mevkiinde, Büyükçekmece yönünde seyir halinde olan bir İETT otobüsü kaza yaptı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından bölgede yoğun trafik oluştu. Yetkililer, yaralı olup olmadığı konusunda henüz net bir açıklama yapmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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