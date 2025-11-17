  1. Ekonomim
  e-Devlet çöktü: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
e-Devlet çöktü: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor

Türkiye’nin dijital kamu hizmet platformu e-Devlet’te, sabah saatlerinden itibaren erişim sorunu yaşandı. e-Devlet'e giriş yapmak isteyen vatandaşlar teknik aksaklık uyarısıyla karşılaştı.

e-Devlet çöktü: Kullanıcılar sisteme ulaşamıyor
e-Devlet Kapısı’na sabah saatlerinden itibaren erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar, hem web sitesi hem de mobil uygulama üzerinden giriş yapamayarak teknik aksaklık uyarısı ile karşılaştı.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme girmeye çalışan vatandaşlar, ekranlarında “Sistemde yaşanan teknik bir aksaklık nedeniyle işleminiz tamamlanamadı. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz” mesajını gördü.

Yoğunluk altyapıyı zorladı

Sistemsel sorunun ana kaynağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, yoğunluğun özellikle devam eden TOKİ (Toplu Konut İdaresi) başvuruları nedeniyle arttığı ve e-Devlet altyapısında geçici bir yüklenmeye yol açtığı değerlendiriliyor. Benzer bir yoğunluk ve erişim sorunu, geçtiğimiz günlerde de sosyal konut başvuruları sırasında yaşanmış ve kullanıcılar aynı uyarıyla karşılaşmıştı.

