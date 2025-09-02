  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. e-Devlet'ten yeni uygulama: Elektrik arızası ihbar edilecek
Takip Et

e-Devlet'ten yeni uygulama: Elektrik arızası ihbar edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü ile Elektik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale getirildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
e-Devlet'ten yeni uygulama: Elektrik arızası ihbar edilecek
Takip Et

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.

Uygulama, ilk olarak 2019'da "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu.

2023'te yapılan iyileştirmeyle uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, "iOS: App Store", "Android: Google Play" ve "Huawei App Gallery: App Gallery" aracılığıyla indirilebiliyor.

e-Devlet'ten yeni uygulama: Elektrik arızası ihbar edilecek - Resim : 1

Gündem
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
40 milyon lira değerindeki lüks yat denize indikten 15 dakika sonra battı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Pakistan’da anma törenine bombalı saldırı: 6 ölü, 29 yaralı
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Ümit Özdağ: Cumhur İttifakı iktidarını düşman ceza hukuku yoluyla muhafazaya çalışıyor
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Boğaziçi’nde Hilal Özdemir protestosuna polis müdahalesi
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras’ın ailesinin evine saldıran 2 şüpheli tutuklandı
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin
İhraç kararına Gürsel Tekin'den tepki: Savunmamı almadan karar veremezsin