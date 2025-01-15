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'e-Nabız verileri çalındı’ iddiası: Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi

140journos’un ‘Panel’ isimli belgeselinde 15 yaşındaki ‘Adanalı’ lakaplı kişinin Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemindeki bir açığı bularak milyonlarca kişiye ait e-nabız verilerini ele geçirdiği iddia edilmişti. Sağlık Bakanlığı, e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Haber Merkezi
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'e-Nabız verileri çalındı’ iddiası: Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi
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Sağlık Bakanlığı’ndan, e-Nabız verilerinin çalındığı iddialarına ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür” denildi.

"Veriler harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür"

“Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır" denilen açıklamada, “e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür" ifadeleri kullanıldı.

"e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi’nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Bugüne kadar e-Nabız Sistemi hiçbir suretle kapatılmamıştır. e-Nabız verilerin boyutu herhangi bir harici bellekte taşınamayacak kadar büyüktür. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Milyonlarca kişinin e-Nabız bilgilerinin çalındığı iddia edilmişti

140journos’un “Panel” isimli belgeselinde 15 yaşındaki "Adanalı" lakaplı kişinin Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız sistemindeki bir açığı bularak milyonlarca kişiye ait e-Nabız verilerini ele geçirdiği iddia edildi.

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