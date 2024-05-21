e-Sınav merkezinde sahtecilik operasyonu: 12 kişi gözaltında
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, başkalarının yerine ehliyet sınavına girdiği iddiasıyla 12 şüpheli yakalandı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınavında bazı kişilerin "resmi belgede sahtecilik" yaparak başkalarının yerine sınava gireceğini tespit etti.
Yapılan incelemede, 12 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında işitme cihazları ve kopya düzenekleri bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.