e-Sınav merkezinde sahtecilik operasyonu: 12 kişi gözaltında

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, e-Sınav merkezinde düzenlenen ehliyet sınavında bazı kişilerin "resmi belgede sahtecilik" yaparak başkalarının yerine sınava gireceğini tespit etti.

Yapılan incelemede, 12 kişi gözaltına alındı. Üst aramalarında işitme cihazları ve kopya düzenekleri bulunan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.