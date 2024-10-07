E-Ticaret siteleri biber gazı fırsatçılarına geçit vermedi! İlanlar tek tek kaldırıldı

Semih Çelik'in Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i vahşi bir biçimde katletmesi, Taksim'de bir kadının sokak ortasında cinsel saldırıya uğraması, kadınların yaşamları için endişelerini arttırdı.

Sokakta tanımadıkları ya da tanıdıkları erkekler tarafından saldırıya uğrama kaygıları çoğalan bir çok kadın, olası bir saldırıda kendilerini koruyabilmek adına biber gazına yöneldi.

Biber gazına olan ilginin her geçen saatte artması, ürünlere fahiş fiyat uygulayan fırsatçıların da dikkatini çekti. e-alışveriş siteleri üzerinden de satılan biber gazları son iki günde yüzlerce satılırken, dün akşamdan itibaren fiyatlara yüzde yüze varılan zamlar yapıldı.

Kadınların alışveriş listesine eklediği biber gazında fırsatçıların fahiş fiyat uyguladığı kısa sürede ortaya çıktı.

Sosyal medya kullanıcıları söz konusu zamları ifşalarken, satıcılara isyan etti.

5 Ekim sabahı 09.30 sularında sipariş verdiği ikili biber gazının ekran görüntüsünü paylaşan bir sosyal medya kullanıcısı, 3 saat sonra fiyata 100 TL zam geldiğini gösteren ikinci bir ekran görüntüsü daha paylaştı.

E-Ticaret siteleri satışlara müdahale etti

Sabah saatlerinde 299 TL olan ikili biber gazının öğlen saatlerinde 399 TL'ye çıkması tepki çekti.

Sosyal medya platformlarında biber gazı fiyatlarına gelen fahiş zamlara isyan edilmesi üzerine peş peşe şikayetler siteleri harekete geçirdi. Birçok internet sitesi satışları durdurdu.