Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Nos Studi's markasına ait bir çocuk deniz şortunun kullanımına ilişkin güvensizlik tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.