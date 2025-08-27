  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı
Takip Et

Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet çocuk giyim ürününün satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Aleyna Harman
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı
Takip Et

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Nos Studi's markasına ait bir çocuk deniz şortunun kullanımına ilişkin güvensizlik tespit etti.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat: Bakanlık, bir çocuk giyim ürününün satışını yasakladı - Resim : 1

Benzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 27 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzin zammı tabelaya yansıdı: İşte 27 Ağustos 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Meteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleriMeteoroloji'den rüzgar ve yağış uyarısı! Yağış hangi illerde etkili olacak? İşte sıcaklık tahminleriGündem
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (27 Ağustos 2025 güncel altın satış fiyatları)Finans

 

Gündem
Yönetmen Selim Evci hakkında cinsel taciz iddiası: Filmleri yayından kaldırıldı
Yönetmen Selim Evci hakkında cinsel taciz iddiası: Filmleri yayından kaldırıldı
Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün 6. kez toplanacak
Terörsüz Türkiye Komisyonu bugün 6. kez toplanacak
Bakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu operasyonunda 739 bin adet hap ele geçirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Uyuşturucu operasyonunda 739 bin adet hap ele geçirildi
Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın (Video)
Haydarpaşa’da yakıt ikmal gemisinde yangın
Balıkesir sabaha karşı yine sallandı
Balıkesir sabaha karşı yine sallandı
AK Parti ve MHP milletvekilleri Gazze’ye gitmeyi planlıyor
AK Parti ve MHP milletvekilleri Gazze’ye gitmeyi planlıyor