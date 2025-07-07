Ebeveynler dikkat! Bakanlıktan bir oyuncak hakkında geri çağırma kararı
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet oyuncak hakkında geri çağırma yapılması kararı alındı.
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Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet oyuncak bebeğin kullanımının sağlıksız olduğunu tespit etti.
İlgili ürün hakkında gönüllü geri çağırma yapılmasına karar verildi.
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