Ebrar Sitesi müteahhitinin cezası belli oldu! "9 şiddetinde depreme dayanır" demişti

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı da yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi ve 3 kişi de yaralandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, yapsatçı Ahmet Kara hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Güvenç Apartmanı'nın karar duruşması yarın Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz yargılanan yapsatçı Ahmet Kara, 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

"9 şiddetinde depreme dayanır" demişti

Yapsatçı Ahmet Kara, yine depremde 146 kişiye mezar olan Hamidiye Sitesi davasında da yargılanıyor. Hamidiye Sitesi'nde anne ve babasını kaybeden müşteki Ahmet Özalp beyanında, yapsatçı Ahmet Kara'nın binayı '9 şiddetindeki depreme dayanır' diye sattığını iddia etmişti.