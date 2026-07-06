EBRD Başkan Yardımcısı Patrone Türkiye'ye geliyor

EBRD, ziyaretin bankanın Türkiye'deki faaliyetlerinin merkezinde yer alan özel sektöre verdiği desteğin sürdüğünü vurgulayacağını belirtti.

Patrone'un sanayi, enerji, altyapı, finansal hizmetler ve imalat sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin temsilcileriyle bir araya gelerek yatırım fırsatları, rekabet gücü, inovasyon ve yeşil dönüşüm konularını ele alması bekleniyor.

Görüşmelerde, EBRD'nin Türk şirketlerinin yatırım, büyüme ve hızla değişen küresel ortama uyum süreçlerine nasıl destek vermeyi sürdürebileceği değerlendirilecek.

Ziyaret öncesinde açıklama yapan Patrone, Türkiye'nin güçlü girişimcilik ruhu, dayanıklılığı ve yatırım iştahıyla öne çıkan bir pazar olmaya devam ettiğini söyledi.

Patrone ayrıca, Türkiye'nin COP31 İklim Zirvesi'ne Antalya'da ev sahipliği yapmaya hazırlanmasının, ülkenin iklim hedeflerini destekleyecek yatırımlar ve iş birliklerini iş dünyasıyla değerlendirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

EBRD, Türkiye'nin büyük iç pazarı, güçlü sanayi altyapısı ve bölgesel ile küresel değer zincirlerine entegrasyonu sayesinde özel sektör yatırımları açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.