Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Kanlıca'daki yalısı hakkında kritik gelişme

İstanbul’un Kanlıca semtinde bulunan ve 2. derece tarihi eser statüsünde yer alan Mehmet Arif Bey Yalısı’nda izinsiz müdahale yapıldığı iddiasıyla açılan davada yeni bir gelişme yaşandı.

Yerel mahkemenin mimar Firuz Akın Han hakkında verdiği 1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL adli para cezası kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

İstanbul Boğazı’nın korunması gerekli kültür varlıkları arasında yer alan tarihi yalıda gerçekleştirildiği öne sürülen izinsiz inşaat ve fiziki müdahalelere ilişkin yargı süreci ise devam ediyor. Dosyanın yeniden yerel mahkemede ele alınması bekleniyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iş insanı Reza Zarrab ile mimar Firuz Akın Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından açılan davada, İstinaf Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

'80 TL'lik ceza bozuldu

2017 yılında başlayan yargılama sürecinde, firari durumda olan Reza Zarrab’ın ifadesi bir türlü alınamadı.

İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı ayırırken mimar Firuz Akın Han’ı 1 yıl 8 ay hapis ve yalnızca 80 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak bozdu.

Bozma gerekçesi

Öte yandan Medyaradar'ın haberine göreyse, mahkemenin bozma kararında, bilirkişi raporlarında önemli tespitlere yer verildi. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

''İzinsiz müdahalenin esaslı onarım niteliğinde olduğu, sit alanındaki çam ağacının kesildiği ve binanın özgün yapısını kaybettiği sabittir. Sanığın aykırılıkları eski hale getirmediği anlaşıldığından yerel mahkeme kararı bozulmuştur.''

"Amaç dosyayı zamanaşımına mı götürmek?"

Yalıdaki kaçak yapılaşmayı ilk kez yargıya taşıyan dönemin İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağ, ''Reza Zarrab Türkiye’den yaşadığı dönemde Ebru Gündeş‘le evli olduğu dönemde Beykoz'da beraber yaşadıkları yalıyı şikayet ettim. Ebru Gündeş kaçak yapılarla ilgili ''Ben yapmadım Reza Zarrab yaptı'' şeklinde savunma yaptı. Reza Zarrab da ''Ben yapmadım mimar yaptı'' diyerek mimarı suçladı. Sonuçta Beykoz'daki bu davada da mimar ceza aldı. Ebru Gündeş beraat etti Reza Zarrab yurtdışına kaçtığı için mimar ceza aldı. Ardından Kanlıca'daki yalı ile ilgili şikayetler geldi. Fotoğrafladım ve dava açtım. Biilirkişi beni haklı buldu binanın neredeyse tamamı kaçaktı. İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde çok haber olduğu için sadece kamuoyunun gazını almak için küçük bir yıkım yapıldı ana binaya dokunulmadı. Yönetim değişti. Ekrem İmamoğlu da dokunmadı. 2017 yılında açtığım dava 2025'te sonuçlandı. İstinaf sürecinden sonra yeniden yargılama yapılacak. Burada amaç dosyayı zaman aşımına mı götürmek? Bir kaçak davası 10 yıl sürer mi'' dedi.