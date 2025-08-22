Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı

  1. Ekonomim
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi iş insanı Murat Özdemir "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in eşi, iş insanı Murat Özdemir dün villasında gözaltına alındı.

Gelişmeyi gazeteci Emrullah Erdinç, sosyal medya hesabından duyurdu.

Murat Özdemir, Selahattin Yılmaz "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün Acarkent’teki villasından organize polisleri tarafından gözaltına alındı.

Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine çökmekle suçlandığı iddia edildi.

Selahattin Yılmaz: İddialar neler, siyasetçiler ne yanıt verdi?Selahattin Yılmaz: İddialar neler, siyasetçiler ne yanıt verdi?Gündem
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Selahattin Yılmaz dava arkadaşımdırGündem
