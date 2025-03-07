Ece Gürel yıllar önce yarışma programına katılmış

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan Ece Gürel, 4 gün sonra neredeyse donmak üzereyken bulundu. Ece Gürel, hastaneye kaldırıldı, bir süre sonra genç kadının kalbinin durdu, yeniden yaşama döndürüldü.

Yoğun bakıma alınan Gürel, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Yarışma programına katıldığı ortaya çıktı

Ece Gürel'in geçmişte bir televizyon yarışma programına katıldığı ortaya çıktı. Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan Süper Bulmaca adlı programa katılan Gürel, kendisini tanıttığı bölümde, peyzaj mimarlığı yapmak istemesine rağmen sektörde karşılaştığı zorluklardan bahsetmiş.

Bu nedenle üçüncü üniversitesini okuduğunu söyleyen Gürel, aynı zamanda astrolojiyle de yakından ilgilendiğini söylemiş.