Ece Gürel'in babası: "Kızımı kurban ettiler, ölümünü şüpheli buluyorum"

İstanbul'da kaybolan peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel, Belgrad Ormanı'ndaki arama çalışmalarının dördüncü gününde yarı baygın halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede önce kalbi durmuş ardından tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Ece Gürel'in ölüm nedeni ise hipotermi olarak belirlendi.

Ece Gürel, cuma günü Güneşli Merkez Cami'de ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç mimarın ölümü Türkiye'nin gündemine otururken olayın ardından çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Ece Gürel'in babası Muharrem Koçoğlu, katıldığı Müge Anlı yayınında açıklamalarda bulundu.

"Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler?"

Kızının ölümünü şüpheli bulduğunu belirten Koçoğlu, "cadılık eğitimi" iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kesinlikle öyle bir şey yok. Astronomi dersi aldığını biz biliyoruz. Bir şey olduğu zaman bize söylerdi. Bizim bilgimiz dahilinde devam ederdi. Hiçbir zaman için böyle bir düşünceleri olmadı benim kızımın. Bunlar çok acı şeyler ve acı suçlamalar. Yanlarında mıymış acaba cadılık dersi aldığı kişiler? Nasıl acılı bir insana böyle şeyler söyleyebiliyorlar. İnsanlar sosyal medyada paylaştılar aramada yardımcı oldular kamuoyunu buna yönlendirdiler sonradan da bunları çıkartıp alakasız şeyler. Kesinlikle böyle bir şey olsa bana söyler. Böyle bir şey aklının ucundan dahi geçmez.

"Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette"

Benim kızım oraları bilen bir insan. Oruçlu bu insan cadılıkla nasıl bağdaştırıyorlar anlamıyorum yani? Müslüman bir insan benim kızım. Ormanda nasıl ayin yapsın oruçlu vaziyette. Benim kızım ormanda kalacak olsa yanına bir şey almaz mı? Bir insan orada o kadar kalabilir mi? Biz arama çalışmaları sırasında giyinik vaziyetteyken hepimiz donduk.

"Ölümünü şüpheli buluyorum"

Biz erkek olarak dahi kalamayız orada. Benim kızım dört gün kalmış orada. Hipotermi dahi geçirse bilincini kaybetse bile kalamaz orada. Kızımın ölümünü şüpheli buluyorum. Kızımın bir şeyi varsa tamam diyeceğim ama asla adım Muharrem ise kızıma da öyle güveniyorum."