Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri: Ölüme adım adım böyle gitmiş
Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı.
Hipotermi nedeniyle hayatını kaybeden mimar Ece Gürel'in metro istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Belgrad ormanında kaybolan ve 4. gün sonunda ekiplerin çalışması sonucu bulunan mimar Ece Gürel, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Genç kadının ölümüne ilişkin polis ekiplerinin incelemesi sürerken, yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Mecidiyeköy metro istasyonunu kullanmış
Ece Gürel'in kaybolduğu 2 Mart Pazar günü Mecidiyeköy metro istasyonunu kullandığı görüldü. Turnikelerden geçen Ece Gürel'in yürüdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.