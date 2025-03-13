Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni gelişme: 'Ormanda kadın çığlıkları duyuldu'

36 yaşındaki Ece Gürel, 2 Mart 2025 tarihinde İstanbul'daki evinden Belgrad Ormanı'na gitmek üzere ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşları, kaybolduğunu fark ederek arama çalışmalarına başladı.

Bu süreçte aile Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konuk oldu. Gürel'in eşi Sezer Bey'in açıklamalarına göre, genç kadın eşi ile tartışmıştı. Sabah evden küs olarak çıkmıştı. Hatta eşine nereye gittiğini de söylememişti. Yakınları ve izleyenler Gürel'in yaşadığına dair umutlarını yitirmişti.

Fakat 4 günün sonunda gelen haber herkesi sevindirdi.

Tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi

Arama kurtarma ekipleri, 5 Mart gecesi saat 01.15'te Gürel'i ormanlık alanda hafif yaralı ve hipotermi belirtileri gösterirken buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gürel için korkular son bulmadı. Hastanede kalbi durduğu bilgisi gelen genç kadın, tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi.

Ece Gürel'in ölümünün ardından birçok iddia ortaya atıldı. Bunlardan biri de Gürel'in 'cadılık eğitimi' aldığıydı. Astroloji, tarot, kurşun dökme gibi metafiziksel konularla ilgilenen Gürel'in ardından eğitim aldığı Hale Nur Özen de gözaltına alındı.

Ece Gürel'in kaybolması ve ölümünün ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Gürel'e 'cadılık eğitimi' verdiği öne sürülen ve Bursa'da yaşayan Hale Nur Ö. hakkında bazı suçlamalarla yakalama kararı çıkardı. Hale Nur Ö., 'halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından gözaltına alındı. Sonrasında ise serbest bırakıldı.

Cadılık eğitimi iddiaları yalanlandı

Ailesi Müge Anlı'nın yayınında cadılık eğitimi iddialarını yalanladı. 'Eğitimin ismi bu olabilir ancak bizim kızımızın cadılıkla ya da benzer ritüellerle ilgisi yoktu.' diye konuştular. Ayrıca genç kadının ormanda başına bir şey geldiğini düşündüklerini söylediler. Babanın iddiasına göre Gürel'i birisi, eşyalarının yanında önce bulunmayıp daha sonra görülmesi nedeniyle, oraya taşımıştı.

Kadın çığlığı iddiası

Müge Anlı'nın yayınına katılan Harun Bey, Ece Gürel'in kaybolduğu günlerde oğluyla birlikte Belgrad Ormanı'nda olduğunu söyledi. Gürel'in kaybolduğu Pazar gününün ertesi, yani Pazartesi akşamından söz eden Harun Bey güvenliklerin bir kadın çığlığı duyduklarını aktardı.

Harun Bey'in aktarımına göre, güvenlikler ormanın içinden bir kadının çığlık attığını duymuşlardı. Hatta 10 kişilik bir grupla ormanın içini aramaya koyulmuşlar. Ancak bir şey bulamayınca bunun çakal sesi olduğunu düşünmüşler.

Haber Global'in aktardığına göre, konuşma sırasında sesi duyan güvenlik görevlisi daha önce burada hiç çakal sesi duymadığını ve bunun bir kadının sesi olduğunu düşündüğünü söylemiş. Harun Bey bu açıklamalara rağmen kadın sesi olabileceği şüphesinin üstüne düşülmediğinin de altını çiziyor.