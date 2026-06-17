Ece İrtem'in avukatından alkol iddiasına yanıt

Genç oyuncu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken alkol iddialarıyla ilgili ailenin avukatı Uğur Gökkoyun, İrtem'in annesinin ifadelerini aktardı.

İrtem'in kamera görüntüleriyle ilgili bazı yorumlar yapıldığını söyleyen avukat, genç oyuncunun o gün mide ağrısı ve halsizlik yaşadığını, annesiyle birlikte bir süre sahilde yürüyüş yapıp soda içtiğini aktardı.

Yapılan açıklamada, "Eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Avukat Gökkuyun'un açıklaması şöyle:

"Müvekkilim Ece İrtem’in 15.6.2026 günü vefatından önce annesiyle evine giriş anındaki görüntüleri üzerinden bazı yorumlarda bulunulduğundan bilgi kirliliğini engellemek için aşağıdaki açıklamanın yapılmasında yarar görülmüştür.

Annesine bu konu sorulduğunda: Ece İrtem’in 15.6.2026 günü doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahilinde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekana oturup iki soda içtiklerini, Ece İrtem’in mide yakınmasıyla eve gitmek istemesi üzerine bir müddet sonra ayrılarak mekana 100 metre mesafedeki evlerine döndüklerini, içilen iki sodanın ödeme fişinin kendisinde olduğunu, eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir."