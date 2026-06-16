Ece İrtem'in avukatından yalanlama: Annesi ifade vermedi, tıbbi gözetim altında

Ünlü oyuncu Ece İrtem, dün 35 yaşında hayata veda etti.

İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun, yaptığı ilk açıklamada, "Müvekkilim Ece İrtem evinde annesi ile birlikte olduğu sırada vefat etmiştir. İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz. Soruşturma devam etmektedir. Kesin sonuç otopsi raporu ile açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ece İrtem'in cenazesi memleketi İzmir'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Avukatından yalanlama: Annesi şoka girdiğinden tıbbı gözetim altında

Show TV'de yayınlanan "Cansu Canan ile Yeni Sayfa" programında Ece İrtem'in annesi Nuriye İrtem'in ifadesine ulaşıldığına dair bir haber yayınlandı.

Ancak Ece İrtem'in annesinin ifade verdiği haberlerini avukatı Uğur Gökkoyun şu sözlerle yalanladı:

"Müvekkilim Ece İrtem'in 15.6 2026 günü vefatı sonrasında soruşturma makamlarınca annesinin ifadesinin alındığı beyan edilerek bu ifadeye atfen bazı yorumlarda bulunulmaktadır. Müvekkilimin annesi olayı öğrendiği andan itibaren şoka girdiğinden tıbbı gözetim altına alınmış olup, halen ifadesi alınamamıştır."

Söz konusu programda anne Nuriye İrtem'in emniyetteki ifadesinde, "17:51'de evimizle aynı sokakta bulunan bir mekana doğum günü kutlamasına gittik. Beraber pasta kesip eğlendik. Saat 20:36'da evimize döndük. Kızımı antidepresan ilacını içtikten sonra alkollü olduğu için yatağına yatırdım. Gece saatlerinde tuvalete kalkıp geri yattığını duydum. Kahvaltı yapmak için çağırdım ancak cevap vermedi. Odasına girdiğimde ağzından kötü sıvı geldiğini gördüm. Çok fazla alkol alıyordu aynı zamanda ağır antidepresan ilaçları kullanıyordu" dediği iddia edilmişti.